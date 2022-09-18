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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحضان وقبلات.. معجبة تصدم إنريكى اجليسياس على المسرح

صدى البلد

صدمت معجبة النجم الأسباني إنريكي إجليسياس وصدمته على المسرح وهى تلتقط مع صورة بقبلات ساخنه وأحضان وسط معجبيه.

وعلى جانب آخر كان قد التقطت عدسات مصور الباباراتزي صورًا للنجم العالمي إنريكي إجليسياس وصديقته لاعبة التنس آنا كورنيكوفا اثناء خروجهما من أحد المطاعم بمنطقة بيفرلي هيلز بولاية "كاليفورنيا" الامريكية.

وظهر " انريكي" وهو يخفي وجهه بقبعة وكابيشو وهو ممسك بأيد صديقته اللذان تربطهما علاقة حب منذ 15 عامًا.

وارتدت " آنا" نعال بكعب عالي وصل سعره لـ 550 دولار أمريكي، بما يساوي 7 الاف جينه مصري، من الماركة العالمية "إيف سان لوران.

من هو إنريكي إجليسياس  


ولد يوم 8 مايو عام 1975، ووضع إنريكي قدمه على أول درجات سلم النجاح وذلك في 12 يوليو عام 1995م عندما أطلق أول ألبوماته والذي أُطلق عليه إسمه Enrique Iglesias,

وقد كانت جميع أغانى الألبوم بالإسبانية وباع الألبوم أكثر من نصف مليون نسخة في أول أسبوع وهو إنجاز كبير سجل بإسم إنريكي حيث إنه كان أول ألبوم بلغة غير الإنجليزية يحقق هذه المبيعات.

وترجمت معظم الأغاني إلى البرتغالية والإيطالية, وفاز الألبوم بجائزة غرامي عن فئة (أفضل البوم بوب لاتيني).

- في عام 1997م ارتفع نجم إنريكي بإطلاقه ثاني ألبوماته Vivir باللغة الإسبانية أيضًا وهذا الألبوم قد وضعه مع كبار النجوم في ذلك الوقت من ناحية المبيعات, خاض إنريكي أول جولاته الفنية مع مشاهير النجوم مثل بروس سبرينغستين وإلتون جون حيث مرت الجولة في 16 دولة.
 

رامي جمال ايتن عامر زوج ايتن عامر إنريكي إجليسياس انريكيه

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