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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

https://www.elbalad.news/5427774

بمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها.. تجديد لافتة هوليوود الشهيرة

صدى البلد

تخضع لافتة هوليوود التي تشكل معلمًا أمريكيًا ثقافيًا، لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.

وتتألف اللافتة من أحرف تحوي على اسم المنطقة الواقعة في لوس أنجلوس، سيجري تحديث المعلم الشهير الذي أُقيم سنة 1923 ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التي تصادف السنة المقبلة.

وأعلنت «هوليوود ساين تراست»، وهي الجهة الموكلة حماية المعلم، أنّ أعمال التجديد ستنطلق غداً الاثنين ويُفترض أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع.

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لافتة هوليوود التاريخية

 

وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً ثم إعادة طلائها. وخُصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.

وقال رئيس «هوليوود ساين تراس» جيف زارينام إن «هذه اللافتة تشكل فخراً للوس أنجلوس، ونحن متحمسون لفكرة أن يرى محبوها من مختلف أنحاء العالم هذا التحول بمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها».

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