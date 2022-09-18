عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من لبنان .. كارمن سليمان تشارك جمهورها بصور مع زوجها

صدى البلد

شاركت الفنانة كارمن سليمان  ، متابعيها بصورتين لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد من عطلتها الصيفية  فى لبنان ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت كارمن سليمان بوضع ايموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها . 

كارمن سليمان تخطف أنظار جمهورها بأحدث إطلالة.. شاهد

بدون مكياج.. كارمن سليمان تجذب الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

و يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الأعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الآخر.

وقالت كارمن سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً إننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الأعمال الخاصة بنا”.


وأضافت كارمن سليمان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالأغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها وأتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

 

كارمن سليمان مصطفي جاد انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ويكشف طلب بيرسي تاو من الاهلي للرحيل

هل الانهيار التاريخي مستمر.. تعرف على أسعار الذهب الأحد 18-9-2022

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

عمر خيرت يكشف علاقته بالزعيم عادل إمام وتصديه للإرهاب

اليوم.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في القليوبية لأعمال الصيانة

سعر الذهب اليوم الأحد 18-9-2022

هل الموتى يتقابلون بعد الموت؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ