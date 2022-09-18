من لبنان .. كارمن سليمان تشارك جمهورها بصور مع زوجها

شاركت الفنانة كارمن سليمان ، متابعيها بصورتين لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد من عطلتها الصيفية فى لبنان ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت كارمن سليمان بوضع ايموشن قلب وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

و يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سليمان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الأعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الآخر.

وقالت كارمن سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً إننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الأعمال الخاصة بنا”.



وأضافت كارمن سليمان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالأغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها وأتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.