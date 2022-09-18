عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 32 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة   المتوقعة اليوم،الأحد  18  - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود  طقس   حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.


درجات الحرارة اليوم


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى:

القاهرة  32 23

الإسكندرية 29  22

الإسماعيلية 31  23

الدقهلية 31  22

الغردقة 34 25

المنيا 33 21
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة سيناء محافظات جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

كيف تحمى نفسك من حصوات المرارة

نشرة الرياضة|سر تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. موقف إذاعة مباراة الزمالك ضد بطل تشاد.. عقد خرافي لـ زيزو.. صفقتان للفارس الأبيض

بسبب روسيا.. تحذير عاجل من ترامب لـ ألمانيا

الزمالك يبدأ رحلته الإفريقية اليوم عبر بوابة إيليكت التشادي

بسبب سياسات بايدن.. تحذيرات من كارثة تهدد أمريكا

برلمانى يتقدم بتعديل تشريعى لتخفيض سعر تقنين أراضى أملاك الدولة فى القرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ