القاهرة تسجل 32 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم،الأحد 18 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى:

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 22

الإسماعيلية 31 23

الدقهلية 31 22

الغردقة 34 25

المنيا 33 21

