طقس رطب وموجة ارتفاع بأسعار الذهب.. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الخدمية المتعلقة بـ أسعار الذهب اليوم الأحد 18-9-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية ، الخضراوات والفواكه ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالى:



القاهرة تسجل 32 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى:

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 22

الإسماعيلية 31 23

الدقهلية 31 22

الغردقة 34 25

المنيا 33 21

الدولار يسجل 19.46 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات اليوم، الأحد 18 - 9 - 2022



سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.46 جنيه للبيع، و19.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو



سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و 19.32 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني



سعر الجنيه الإسترليني 22.38 جنيه للبيع و22.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي 5.18 جنيه للبيع، و5.15 جنيه للشراء.



عيار 24 يسجل 1275 جنيهًا للجرام ... أسعار الذهب اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم،الأحد 18 - 9 - 2022

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 957 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1116 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1275 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8928 جنيهات.



الطماطم تسجل 4 جنيهات للكيلو .. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الأحد



استعرض برنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر قناة دي إم سي، تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 18-9- 2022.



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 4.5 جنيه للكيلو

البصل 2.5 جنيه للكيلو

البطاطس 5.50 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 3.5 جنيه

الكوسة 7 جنيهات

الباذنجان 2.5 جنيه

الفلفل الرومي 6 جنيهات

أسعار الفاكهة:



العنب 8 جنيهات

الكنتالوب 7 جنيهات

التفاح 10 جنيهات

المانجو 10 جنيهات

سيولة مرورية بالطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور في القاهرة والجيزة، اليوم الأحد .

واستعرض محمد القليوبي، مراسل صدى البلد الحالة المرورية للطرق والمحاور المختلفة اليوم الأحد لافتا إلى أن هناك سيولة مرورية بطريق السويس، إلى جانب محور بن زايد الجنوبي فى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخل العاصمة أو خارجها.

وتابع أن هناك سيولة مرورية بالطريق الدائري الذاهب إلى التجمع الخامس، أو المؤدي إلى البحر الأعظم، إضافة إلى وجود سيولة مرورية بمحور المريوطية.



ولفت إلى اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي يسير بشكل سلس جدا وسيولة مرورية فى هذا الاتجاه، وأيضا المتجه من طريق الإسكندرية وحتي أكتوبر، إلى جانب اتجاه أعلى الطريق الدائري الذاهب إلى الرماية، والذاهب إلى منطقة الواحات .

كما يوجد سيولة مرورية أيضا فى العاصمة الإدارية الجديدة وبمحور بن زايد الشمالي، إلى جانب الطريق الدائري المؤدي لمنطقة التجمع الخامس، سواء فى الطريق الرئيسي أو الطريق الآخر.

