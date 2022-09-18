شاهد|مواطن مصري مريض مقيم بموزمبيق يستغيث بالخارجية والهجرة: شركة الطيران ترفض عودتي

ناشد مواطن مصري من أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية يدعى أحمد حسين عبد الفتاح مكي، يعمل بدولة موزمبيق، المسئولين بوزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة التدخل لإعادته لمصر بعد تدهور حالته الصحية وإجراء عدة عمليات جراحية أدت إلى تدهور حالته.



وأكد المواطن أن شركة الطيران الكيني التي تعمل بدولة موزمبيق ترفض سفره ونقله إلى مصر، رغم قيامه بحجز تذكرة الطيران ولكن دون جدوى.

وقال المواطن الغرباوي في فيديو له علي وسائل التواصل الاجتماعي: “أنا مواطن مصري وأستغيث ببلدى مصر وأهلي وحكومتي ورأس دولتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا الآن في دولة موزمبيق وعملت عملية في بطني علشان كان عندي قرحة وبعدين العملية فشلت لأن الدكاترة هنا سيئين جدا وعملولي عمليتين كمان بعدها وفشلوا وطلعوني من العناية، وقالو لي استنى إنت قدامك ١٠ أيام وهتموت”.

وأضاف: “أنا عاوز أنزل مصر، عاوز أشوف أهلي، عاوز أموت في بلدي، ويعلم الله إني ما تغربت إلا علشان لقمة العيش، وأنا دلوقتي بحاول أنزل مصر بس مش راضيين، مش المشكلة في الفلوس بس المشكلة إنهم رافضين لأن شركات الطيران مش موافقة”.

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