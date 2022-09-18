خبيرة تغذية: وجبة العشاء مهمة مع ممارسة الرياضة.. فيديو

قالت دكتور ياسمين الصيرفى، خبيرة التغذية، إنه من الضرورى توازن الطعام فى الثلاث وجبات يوميًا مع ممارسة الرياضة، مؤكدة أنه من الضرورى عدم التنازل عن أى وجبة فى اليوم ولكن لأبد وأن تكون صحية.

وأضافت “الصيرفى”، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الجسم يحرق سعرات حرارية خلال عملية التنفس أو حتى خلال النوم، لذلك فوجبة العشاء الصحية الخفيفة مهمة جدًا.

وتابعت خبيرة التغذية، أنه من الممكن الأنقطاع عن وجبة العشاء فى حالة استبدالة بالنوم، مؤكدة ضرورة ممارسة الرياضة يوميًا لضبط حرق السرعات والقدرة على ممارسة النشاط اليومى بشكل أسهل.

وفى سياق أخر، قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن ريجيم "البحر المتوسط" والذي تعتمده دول البحر المتوسط يعتمد في أساسه على الأسماك، ويصل معدل تناول الأسماك فيه 3 مرات أسبوعيا .

وأضافت الدكتورة ياسمين الصيرفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نفايات اللحوم الحمراء تتسبب في عبء على الكلى ، وبالتالي فإن ريجيم " البحر المتوسط " يساعد على التقليل من نسبة اللحوم في الأطعمة ، مما يقلل من أمراض الفشل الكلوي ، وأمراض القلب .

وأوضحت "الصيرفي" أن ريجيم البحر المتوسط يعتمد في أطعمته على "زيت الزيتون"، والذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا ، تحافظ على صحة الكلى ، كما أنه يفصل بين الشخص العادي ومريض السكر أو الكلويسترول .

وتابعت "الصيرفي" أن السمك مفيد ويحتوي على "أوميجا 3" ، واليود، إلى جانب أن ريجيم البحر المتوسط يعتمد على زيادة الفواكهة والخضروات ، واللجوء لـ النشويات المفيدة .