الجوهرة السمراء.. مجدي عبد الغني يشارك صورة مع بيلية

شارك مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية، صورة مع بيلية أسطورة كرة القدم البرازيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب مجدي عبد الغني معلقا على الصورة: "مع اسطورة كرة القدم الجوهرة السمراء بيلية".

وقال مجدي عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الهجوم عليه، يأتي لكونه ناجحاً، مضيفا: لو كنت فاشل مكانش حد جاب سيرتي، فى أى موضوع، لكن أنا أثبت للرأي العام بأنى نظيف، وإن القرار الذى تم اتخاذه ضدي، صدر الأول وبعد ذلك تم الاطلاع على الأوراق".

وتابع: "تم عرض مستندات من البنوك تؤكد أن الأموال المتهم فيها موجودة، وأكثر، وعلى الجميع أن يتخيل قيمتها، لو كنت بسرق كان زماني سارقها من زمان، ولو باكل كنت كلتها من زمان" الأموال الموجودة فى حساب الجمعية، والتى دخلت الجمعية، سيتبين أنه لم يتم صرف أى شيء.

وكشف أن الجمعية تقوم بمساعدة الأندية، وتقوم بعمل عمليات لـ اللاعبين، وتم صرف مليون جنيه لـ "الدرجة الثالثة".