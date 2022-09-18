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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يغادر إلى نيويورك لحضور الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

غادر الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الأحد بروكسل متوجها إلى نيويورك لحضور عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الالكتروني، أن بوريل سيلتقي في وقت لاحق من اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


وفي يوم غد الاثنين، سيشارك بوريل في حلقة نقاش بعنوان "من أوكرانيا إلى الأمريكتين: تعزيز الانتعاش ضد الصدمات العالمية"، جنبًا إلى جنب مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزير خارجية جواتيمالا ماريو بوكارو، من بين آخرين. 

وسيرأس بعد ذلك اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي //بحسب البيان//.
وأٌضيف في البيان: أن بوريل سينضم بعد يوم غد الثلاثاء إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلتقون في نفس اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وبعد ذلك، سيقوم بوريل بدعوة القادة من غرب البلقان للاجتماع التقليدي الذي يتم تنظيمه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
 

وتابع البيان: أنه يُنتظر أن يمثل بوريل، يوم الأربعاء المقبل، الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يستضيفه بشكل مشترك رئيساه الحاليان "كندا والمغرب"، فيما سيشارك بعد ذلك في حدث جانبي رفيع المستوى حول سلامة وأمن المنشآت النووية المدنية في النزاع المسلح برئاسة فرنسا. كما سيمثل الاتحاد الأوروبي في اجتماع وزاري حول التعبئة الدولية للتنمية والأمن في دول الساحل وخليج غينيا. وفي المساء، سيحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.
 

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