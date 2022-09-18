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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود يعلن التعاقد مع أحمد عامر لاعب الجونة

أحمد عامر يوقع لحرس
أحمد عامر يوقع لحرس الحدود

أعلن العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود رسميا عن ضم أحمد عامر لاعب نادي الجونة علي سبيل الاعارة للانضمام الى صفوف الفريق في الموسم الجديد .

وأنهي العميد علاء السعدني كافة الإجراءات التعاقدية مع اللاعب والنادي لبدء فترة الإعداد مع الفريق بقيادة الكابتن أحمد أيوب.

وأكد العميد علاء السعدني ان النادي يحق له شراء اللاعب بصفة رسمية بعد انتهاء إعارته بعد الاتفاق مع إدارة ناديه علي وضع بند في عقده يسمح للنادي  بأحقية   الشراء.

ويسعى مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الأضواء والشهرة.

نادى حرس الحدود أحمد عامر نادي الجونة الجونة

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