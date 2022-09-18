لن أتوقف.. الريال يتوعد وفينسيوس جونيور يرفض ونجوم يدعمونه ضد العنصرية

يبدو أن البرازيلى فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيواجه مشكلة هذا الموسم، بسبب رقصاته عقب تسجيله الأهداف بقميص فريق ريال مدريد في دوري الليجا الإسبانى.

رقصات البرازيلي فينسيوس جونيور يبدو أنها أشعلت غضب الكثيرين، الأمر الذي وصل إلى الحدة، وتسبب في أزمة خلال مباراة ريال مايوركا الأخيرة.

اليوم يخوض البرازيلى فينسيوس جونيور مباراة هي ديربي مدريد بين الملكي ريال مدريد وأتليتكو في ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكوس.

وساند بعض نجوم الكرة البرازيلى فينسيوس جونيور بعدما تعرض للإساءة العنصرية مؤخرا.

كوكي، قائد أتليتكو مدريد، تم سؤاله عن رأيه فيما يحدث من جانب فينيسيوس فرد قائلا: "لكل شخص طريقته في الاحتفال كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد".

وتعرض فينيسيوس جونيور لهجوم من بيدرو برافو، رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان، خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو"، وقال: "عليه احترام الخصم، لو أراد الرقص فعليه أن يذهب إلى صالة السامبادروم في البرازيل، في إسبانيا عليك احترام المنافسين والتوقف عن ألعاب القرود".

البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ساند زميله فى المنتخب فينسيوس جونيور ونشر تغريدة قال فيها: "ارقص يا فينيسيوس".

أيضًا رافينيا، نجم فريق برشلونة الإسباني، ساند فينيسيوس ونشر له صورة عبر “إنستجرام”، قائلًا: "أريد أن أرى الرقص، أريد أن أرى الفرح".

بيان فينسيوس جونيور

فيما أصدر البرازيلى فينسيوس جونيور بيانًا رسميًا، للرد على العنصرية التي تعرض لها مؤخرًا قبل ديربي مدريد، حيث يواجه النادي الملكي نظيره أتلتيكو مدريد.

وأصبح فينيسيوس محل جدل قبل أقل من 48 ساعة من مواجهة الديربي، بعدما أكد قائد أتلتيكو مدريد كوكي أن رقص اللاعب البرازيلي حال التسجيل في ملعب الميتروبوليتانو سيمثل “مشكلة بالتأكيد”.

وقال فينيسيوس جونيور في مقطع الفيديو: “طالما كان لون الجلد أهم من إشراق العيون، فستكون هناك حرب، لدي هذه العبارة موشومة على جسدي، لدي هذا الفكر بشكل دائم في رأسي، هذا هو الموقف والفلسفة اللذين أحاول تطبيقهما في حياتي”.

وأضاف: “يقولون إن السعادة تزعج، سعادة البرازيلي الأسود المنتصر في أوروبا تزعج أكثر من ذلك بكثير”.

وواصل: “لكن رغبتي في الفوز، وابتسامتي والتألق في عيني أكبر بكثير من ذلك، لا يمكنك حتى تخيل ذلك”.

وتابع: “لقد كنت ضحية كره الأجانب والعنصرية في بيان واحد، لكن لم يبدأ أي من ذلك بالأمس، حيث بدأوا مُنذ أسابيع في تجريم رقصاتي، الرقصات التي ليست لي، رقصات تنتمي إلى رونالدينيو، ونيمار، وباكيتا، وجريزمان، وجواو فيليكس، وماتيوس كونها، إنها تنتمي إلى فنانين برازيليين من الفانك والسامبا، ومغني ريجايتون، وأمريكيين سود”.

وأكمل: “إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم، اقبله واحترمه، ولن أتوقف”.

ريال مدريد يرفض

وأخيرًا أصدر ريال مدريد بيانًا رفض فيه السلوكيات العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس.

وأكدوا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستخدم تعبيرات عنصرية ضد لاعبيهم.

غيابات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ويفقد ريال مدريد خدمات نجمه الأول كريم بنزيما للإصابة بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز.

وقال كارلو أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد: "بنزيما ليس مستعدا للمباراة، لقد بدأ العمل بشكل منفرد، سيستمع بفترة التوقف الدولي ليكون مستعدا لدى عودتنا".

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، أودريوزولا، ميندي، روديجر.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس جونيو، رودريجو، ماريانو.

على الجانب الآخر، يفقد أتلتيكو مدريد 4 لاعبين مؤثرين في صفوفه بسبب الإصابة، وهم سافيتس وخيمينيز وتوماس ليمار وسيرجيو ريجيلون.

ويعاني فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني من أزمة دفاعية قبل ديربي مدريد.