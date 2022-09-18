القاضيات الجدد يؤدين اليمين أمام وزير العدل ورئيس الأعلى للقضاء والنائب العام

تؤدي القاضيات الجدد اليمين القانونية، أمام المستشار عمرو مروان وزير العدل والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، حيث يتسلمن عملهن الجديـد بالنيابة العامة .

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة "أ"، ودرجة رئيس محكمة "ب"، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة "أ" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة "أ" بالمحاكم الابتدائية.