أسواق فارغة.. تونس تواجه أزمة حادة في توافر السلع | فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا تناولت فيه نقص السلع الغذائية بشكل كبير في دولة تونس ، حيث بدت الأسواق شبه فارغة من البضائع الاستهلاكية، وظهرت من خلال التقرير لافتات مكتوب عليها أن البيع يقتصر على فئات بعينها.

وتضاربت الأراء حول أسباب نقص المواد الاستهلاكية، وتتراوح بين عوامل داخلية ، أو خارجية ، حيث أوضح أحد المواطنين التونسيين ، أن هناك أمور داخلية غير متحكم فيها ، فضلا عن وجود احتكار للسلع .

ويقول خبراء ، إن السبب وراء الأزمة في تونس يرجع لأسباب خارجية ، وسياسة الحكومات المتتابعة .

وأعلنت وزارتا "الصناعة والمناجم والطاقة"، و"التجارة وتنمية الصادرات" في تونس تعديل أسعار بعض المواد البترولية بدءًا من ليلة الأحد.

وأوضح بيان مشترك للوزارتين، أن التعديل جاء في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية وسعيا لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.