مجلة تعرض صورا لمقاتلات شبحية صينية من الجيل الخامس

قالت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية إن صور أقمار صناعية التقطت من إحدى القواعد الجوية الصينية النائية في شمال شرق البلاد كشفت عن نوعية جديدة من مقاتلات شبحية صينية تنتمي، على ما يبدو، للجيل الخامس لم يسبق عرضها، ولم تتطرق إليها الأوساط الدفاعية الصينية من قبل.

وبينت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ثماني هياكل لمقاتلات شبحية تصطف على مدرج طيران في "قاعدة لينتاو الجوية"، في مقاطعة جانسو، التي تقع شمالي شرق الصين، وهو ما أثار عديداً من التكهنات بشأنها.

وتبدو المقاتلة الجديدة التي أظهرتها لقطات الأقمار الصناعية تختلف تمام الاختلاف عن المقاتلة الصينية J-20، وهي ثاني طائرة مقاتلة على مستوى العالم، إلى جانب الطائرة الأميركية "إف-35"، اللتين يتم إنتاجهما ونشرهما على مستوى أسراب طيران عاملة في القوات الجوية لدى الدولتين، وتنتميان إلى نوعية مقاتلات الجيل الخامس الشبحية.

وتُعد الطائرة الشبحية "جيه-20" من المقاتلات الثقيلة ذات المحركين، غير أن المجلة تكهنت بأن المقاتلات الجديدة في "قاعدة لينتاو الجوية" ربما تكون طائرة حربية خفيفة ذات محرك واحد محاكية لنظيرتها الشبحية الثقيلة، وأُنتجت كطراز منخفض التكاليف ولكي تكون أعباؤه التشغيلية أقل، على حد تقدير المجلة.

وتتسم الطائرة المقاتلة بأجنحتها المثلثة بشكل شبه كامل، على عكس المقاتلة "جيه-20" ذات الأجنحة الملتوية والهيكل الأوسع والأكبر.

وتطرح "ميليتري ووتش" احتمالاً آخر بأن تمثل المقاتلة الصينية الجديدة تصميماً لطائرة مسيّرة بدون طيار، يمكن استخدامها في الخدمة كـ"جناح مرافق" لوحدات المقاتلات الصينية المستقبلية، التي تشتمل على جيل سادس من المقاتلات الحربية يجري حالياً العمل على تطويره في الصين، علاوة على أن النوعية المنتجة حالياً من المقاتلة J-20AS، ذات المقعدين، صُممت من أجل التحكم في مركبات جوية مسيّرة ترافق سرب الطيران الحربي المقاتل.

وصممت الصين العديد من الطائرات المسيرّة بدون طيار المصاحبة للمقاتلات الحربية، وأبرزها مسيرّة "السيف الأسود"، وذلك على غرار جوهر برنامج الجيل السادس للمقاتلات الأمريكية، الذي يتضافر فيه تصميمات الطائرات الحربية العادية والمسيّرة، فضلاً عن خطط سلاح الجو الأمريكي لتحديث المقاتلات الشبحية F-35 لأداء هذا الغرض.

وبينما تشير بعض التكهنات إلى أن المقاتلات الجديدة التي ظهرت على مدرج القاعدة الجوية الصينية ربما تكون نماذج، فإن ظهور ثماني مقاتلات في وقت متزامن يشير إلى أنه بغض النظر عما هو البرنامج الذي تندرج تحته، فإن الطائرات قد تكون تجاوزت بالفعل تلك المرحلة.

كما أن هناك احتمالاً آخر أثير بأن الطائرات ربما لا تكون لها صلة بالأغراض القتالية، وربما تكون نماذج كاملة لطائرات يتم استخدامها في فيلم سينمائي أو أي أغراض أخرى، وهو ما يفسر وجودها في منطقة نائية. وتقول المجلة إن مثل هذا التكهن يعكس مدى تأثير مقاتلة الخيال العلمي الأمريكي الفرط صوتية "النجم الأسود"، التي ظهرت في الفيلم السينمائي"توب جون: مافريك"، الذي طُرح في دور العرض في أواخر مايو الماضي، وعلى نحو مماثل شوهدت تلك المقاتلة من الجو في إحدى المنشآت العسكرية، وأخطأ محللون وقتها واعتقدوا أنها ربما تكون جزءاً من برنامج أسلحة حقيقي.

