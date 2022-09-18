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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

القارئ محمود الشحات أنور يفتتح حفل أداء اليمين القانونية للقاضيات الجدد

محمود الشحات انور
محمود الشحات انور

افتتح الشيخ محمود الشحات أنور، القارئ العالمي للقرآن الكريم، اليوم الأحد، حفل أداء اليمين القانونية للقاضيات الجدد بدار القضاء العالى، بحضور  المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار حمادة الصاوي  النائب العام ، وتسلمن عملهن الجديـد .

وتلا الشيخ محمود الشحات أنور، آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، تأثر الحضور خلالها من جمال صوته العذب.

كان قد أعلن مجلس القضاء الأعلى،  عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة "أ"، ودرجة رئيس محكمة "ب"، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، وأن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية، رئيس نيابة من الفئة "أ" بهيئة النيابة الإدارية أو مستشار مساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيف رئيس محكمة "أ" بالمحاكم الابتدائية.

كما تضمنت الشروط رئيس نيابة من الفئة "ب" بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة، للتعيين في وظيفة رئيس محكمة "ب" بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

وتضمنت الشروط أيضًا، ألا يقل عمرها عن 30 سنة ولا يزيد عن أربعين عاما وألا يكون قد وقع عليها جزاءات تأديبية وبجانب اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

 

ولد القارئ الشهير الشيخ محمود الشحات محمد أنور في 10 سبتمبر عام 1984، في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية.

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وحصدت مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب ملايين المشاهدات.

الشيخ محمود الشحات أنور مجلس القضاء الاعلى اذاعة القران الكريم المستشار عمر مروان

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