السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة طبيب بالإكراه في مصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بسرقة طبيب بالإكراه، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهم آخر بالحبس عامين مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا كرهًا عن المجني عليه، هاتفه المحمول على الطريق العام ليلًا حال حملهما سلاح أبيض "كتر"، بأن قام المتهم الأول بخطف الهاتف المحمول محاولا الفرار بدراجة نارية "توك توك"، بقيادة المتهم الثالث وحال تمسك المجني عليه بمركبتهم لاسترداد هاتفه أسرعوا بالفرار وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين السلاح بحوزتهم ليحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، فتمكنوا من منع مقاومته وبث الرعب في قلبه.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "كتر" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأخفيا شيئًا مسروقًا "هاتف محمول" متحصل من جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة مندوب مبيعات بالإعدام لاتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين فى قتل فرد أمن داخل مصنع بـ 15 مايو وسرقة خزينة من غرفة الحسابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في 1 مايو 2021 قتلوا المجنى عليه أثناء حراسته المصنع جهة عمله لكونه فرد أمن، وتبين أن المتهم الأول والثانى قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجنى عليه وأعدوا سلاحا أبيض "ألة حادة".

وكشف أمر الإحالة، بأن المتهم الأول توجه إلى المصنع وظل يتحدث مع المجنى عليه لسبق معرفته به وعمله بذات المكان، وانصرف من المكان حسبما جاء بأقواله وكاميرات مراقبة المصنع وعاد مرة ثانية مدعيًا نسيانه مفاتيحه، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجنى عليه، إلا أنه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته.