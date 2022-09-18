احتفالات لنجوم الأغنية العريية.. خريطة فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ82

هي لنا دار..

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ عن الخريطة الكاملة لإحتفالات وأنشطة اليوم الوطني السعودي الـ92 تحت شعار "هي لنا دار"، والذي ستستمر فعالياته على مدى 9 أيام في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر الجاري.



على المستوى الفني تشهد عدد من مدن المملكة مجموعة من الحفلات للاحتفاء باليوم الوطني في الرياض وأبها والقصيم وجدة والأحساء ويشارك في إحيائها كبار يحييها نجوم الطرب السعودي والخليجي والعربي أبرزهم عبادي الجوهر ورابح صقر وماجد المهندس وأحلام وأنغام وأحمد سعد بالإضافة ً إلى عروض الألعاب النارية الضخمة التي ستزيّن سماء 18 مدينة سعودية.

ويقدم سيرك "دو سوليه" عرضًا مميزًا في واحد من أضخم عروضه العالمية المنفردة والمصممة خصيصاً لليوم الوطني السعودي الـ92، على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، تحت عنوان: "ثروة وطن"، على مدى 4 أيام متتالية، في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.



كما تتهيأ مناطق المملكة العربية السعودية للاحتفالات الوطنية الكبرى، وتأتي في مقدمتها العروض الجوية والبحرية المهيبة التي ستنفذها قطاعات عسكرية ومدنية بمجموعة من المقاتلات والمروحيات والطائرات المدنية والسفن والزوارق في واحد من أكبر العروض الجوية والبحرية التي شهدتها الأيام الوطنية، تحت شعار: "تحية وطن"؛ لترسم في سماء المملكة تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.

وتنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية على مدى عشرة أيام عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف - 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف - 15 سي» في 14 مدينة.

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية، بمسيرة وطنية تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّاله، إضافة إلى استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، إضافة إلى استعراض زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، استعراض جوي بالطائرات العامودية.

فيما تشارك وزارة الداخلية السعودية في احتفالات اليوم الوطني بمشاركة نوعية تصنع تجربة ثرية للزوار تحت عنوان (فعاليات عز الوطن)، ستضم مسرحًا افتراضياً للعمليات بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، وعروضًا موسيقية حية تقدمها الفرقة الموسيقية العسكرية للوزارة، إضافة إلى أجنحة ترفيهية متنوعة لكافة الفئات العمرية، تمزج بين المتعة والفائدة.

وتشهد العاصمة الرياض ومدينة جدة حدثاً مميزاً، يتمثل في انطلاق مسيرة لموكب وخيالة الحرس الملكي بجولة بالطرق الرئيسية، لتشكل موكباً وطنياً مهيباً يشارك المواطنين فرحهم، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية بالسلام الملكي السعودي والسيارات الكلاسيكية برئاسة الحرس الملكي.



وتحتضن 13 منطقة من مناطق المملكة مهرجانات تحتفي بتاريخ المملكة وتراثها الوطني الأصيل؛ سيتم إطلاقها في الحدائق والمتنزهات العامة، وتضم عشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والأعمال الحرفية.



وتضم المهرجانات منصات تفاعلية للعروض مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.



وتحتضن مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة "الأوبريت الوطني" الذي سيروي تاريخ البلاد عبر العصور بمؤثرات وتقنيات مبهرة من خلال لوحات فنية فلكلورية مبتكرة، إضافةً إلى إطلاق معرض تاريخي مصاحب للأوبريت يبرز تاريخ السعودية.

IMG-20220918-WA0482

IMG-20220918-WA0481

IMG-20220918-WA0480

IMG-20220918-WA0479

IMG-20220918-WA0478

IMG-20220918-WA0476

IMG-20220918-WA0477

IMG-20220918-WA0473

IMG-20220918-WA0470

IMG-20220918-WA0469

IMG-20220918-WA0471

IMG-20220918-WA0474

IMG-20220918-WA0472