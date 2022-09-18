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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب هدف زيزو وشيكابالا.. الزمالك يكتسح تريند تويتر

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج الزمالك، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تقدم نادي الزمالك 2-0 علي نادي إليكت سبورت التشادي، فى إطار مباريات دور الذهاب من دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر هاشتاج الزمالك التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير نادي الزمالك علي أداء لاعيبة الزمالك في المباراة، كالاتي:

وتقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي نادي إليكت سبورت التشادي فى إطار مباريات دور الذهاب من دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع محمود عبد الرازق "شيكابالا" أن يسجل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وتمكن أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي التشادي على "فيس بوك" قد أكتفت ببثت عملية الأحماء قبل أن يتوقف البث مع انطلاق المباراة.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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