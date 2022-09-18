عقب هدف زيزو وشيكابالا.. الزمالك يكتسح تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج الزمالك، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تقدم نادي الزمالك 2-0 علي نادي إليكت سبورت التشادي، فى إطار مباريات دور الذهاب من دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر هاشتاج الزمالك التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير نادي الزمالك علي أداء لاعيبة الزمالك في المباراة، كالاتي:

جمهور الزمالك أينما كنت وأينما تواجدت وحينما حللت قبل لقاء الزمالك وايليكيت التشادي pic.twitter.com/mwZlfD8I1Y — مصطفي جويلي (@moustafagwaly12) September 18, 2022

بهذا الهدف يدخل شيكابالا قائمه ال top ten في قائمه هدافي الزمالك التاريخين pic.twitter.com/i5GwMvrse7 — sentago ahmed mostaf (@senta9o) September 18, 2022

وتقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي نادي إليكت سبورت التشادي فى إطار مباريات دور الذهاب من دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع محمود عبد الرازق "شيكابالا" أن يسجل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وتمكن أحمد سيد زيزو من إحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي التشادي على "فيس بوك" قد أكتفت ببثت عملية الأحماء قبل أن يتوقف البث مع انطلاق المباراة.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.