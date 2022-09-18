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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحس مستمر.. غياب ماركو رويس عن ألمانيا فى 5 بطولات عالمية

ماركو رويس
ماركو رويس

تعرض ماركو رويس لإصابة قوية أثناء المباراة التي جمعت فريقه بروسيا دورتموند بشالكة في ديربي الرور، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

أُصيب ماركو رويس، في الدقيقة 28، بإصابة قوية على مستوى الكاحل بعد تدخل عنيف من لاعب شالكة.

ونُقل ماركو رويس خارج الملعب على حاملة طبية، وسط حسرة وبكاء من اللاعب.

يأتي ذلك قبل انضمام ماركو رويس لمعسكر منتخب ألمانيا استعدادًا لمواجهة إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر.

رويس تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة دورتموند وشالكة، رويس كان يمر بانطلاقة جيدة منذ بداية هذا الموسم، ليصبح من المرشحين لدخول قائمة ألمانيا في كأس العالم  قطر 2022

ماركو رويس غادر أرض الملعب باكيًا، لتستمر معاناته مع النحس الشديد والإصابات قبل البطولات الكبرى، التوقعات الأولية تشير إلى خطورة الإصابة

وحسم فريق بوروسيا دورتموند ديربي الرورف لصالحه، بالانتصار على ضيفه شالكة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إدونا بارك، في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني.

فريق بوروسيا دورتموند سيطر على أحداث المباراة، لكنه تعرض لضربة كبيرة بإصابة قائده ماركو رويس في الدقيقة 28 على مستوى الكاحل بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي شالكة، ليغادر الملعب على حاملة طبية، وسط تخوف من عدم لحاقه للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وفي الدقيقة 79، استطاع اللاعب الصاعد يوسوفا موكوكو ، تسجيل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله ماريوس وولف من الجهة اليسرى، ليهدي بوروسيا دورتموند نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند للنقطة 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا، فيما تجمد رصيد شالكة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

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5 بطولات 

النجم البالغ من العمر 33 سنة يعتبر الأسوأ حظًا دون منازع من أبناء جيله في ألمانيا بسبب الإصابات، حيث ابتعد عن العديد من البطولات الكبرى لمشاكل مختلفة

رويس غاب عن المشاركة في كاس العالم 2014، كذلك يورو 2016، بالإضافة إلى كأس العالم للقارات 2017، بينما شارك في كأس العالم 2018 وغاب من جديد عن يورو 2020

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

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قرعة كأس العالم 2022:

 

المجموعة الأولى : قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية : إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة : الأرجنتين - السعودية - المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة : فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة : إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة : بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة : البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة : البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

ماركو رويس الدوري الألماني منتخب ألمانيا دوري الأمم الأوروبية كأس العالم

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