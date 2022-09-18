حازم الببلاوي: مصر تستطيع تحقيق إنجاز اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة عليها مسئولية والمواطن يتحمل جزء منها للنهوض بالوطن، مضيفا:" مصر تستطيع تحقيق إنجاز اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة".

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" لابد أن يعرف المواطنين حقيقة الأوضاع الاقتصادية".

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق،:" النجاح لن يتم إلا إذا لم يصاحبه جدية وعمل وثقة في النفس، متابعا:" بناء دولة جديدة ليس نزهة ولن يتم بشكل سريع".

وأضاف:" لا تتحقق نتائج دون عمل والدول تتقدم بعرق وجهد الشعوب، موضحا:" مصر في الـ 20 عاما الماضية زاد عدد السكان بدرجة كبيرة وآن الآون للحافظ علي الزيادة السكانية.