هل ماتت طبيبة بنها حزنا لوفاة شقيقها؟.. جمال شعبان: الزعل يكسر القلب

حالة من الحزن سادت بين أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، على وفاة إيمان السيد الطبيبة بقسم الكلى بمستشفى حميات بنها، حزنا على وفاة شقيقها الأصغر رامي الذي وفاته المنية يوم الجمعة الماضي لتلحق به، ورحلت وهي تحمل المصحف، وتقرأ على روح شقيقها الآية الكريمة "كل نفس ذائقة الموت" ليصاب الجميع بالصدمة لوفاتها.

جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان عميد السابق لمعهد القلب القومي عبر صفحته على فيسبوك من خلال أكثر من منشور علاقة أمراض القلب بالحزن حقيقة وأن ذلك يعد حقيقة علمية، قائلا إن كلمة قلبه مكسور؛ ليست تعبيرا مجازيا.

القلب المكسور



وأكد أن كلا من الزعل والصدمات العاطفية والفشل في الحب وفقدان الأحبة قد يكسر القلب وقد ينتهي بموت مفاجئ، لأن "الزعل" ينشط الأدرينالين وقد يمنع إفراز هورمونات السعادة أطلق العلماء على هذه الحالة اسم: متلازمة القلوب المنكسرة Broken heart syndrome .

والد الطبيبة

وعرض أكثر من مرة صورتين لقلبين، أحدهما مكسور نتيجة لحزن، والثاني سليم، وقد ظهر القلب لمكسور عليه الضعف والانكماش، أما القلب الآخر؛ فهو محتفظ بقوامه وشكله ووظائفه.