تعليق صادم من نجم إنبي بعد فشل انضمامه إلى الأهلي

علق مصطفى شلبي، نجم نادي انبي، على أنباء فشل انضمامه إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب مصطفى شلبي عبر صفحته الرسمية على إنستجرام مع خلفية حمراء: “0%”.

أمير توفيق: مصطفى شلبي خارج حسابات الأهلي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي خارج حسابات النادي في المرحلة الحالية.



وأضح أن شلبي لاعب مميز ويملك مقومات فنية مميزة ولكنه لا يوجد مفاوضات للتعاقد معه في الوقت الراهن، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.



وكان الأهلي قد حسم التعاقد مع البرازيلي برونو سيزار وشادي حسين ومصطفى سعد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.