أخبار الرياضة| تعليق صادم من نجم انبي بعد فشل انضمامه إلى الأهلي.. والمصري يخطف صفقة الزمالك رسميا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

علق مصطفى شلبي، نجم نادي انبي، على أنباء فشل انضمامه إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، التعاقد مع الحارس محمود جاد قادماً من إنبي لمدة خمس سنوات.

تأهل نادي فلامبو البوروندي رسمياً إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم تعرضه للخسارة أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار دور الـ 64.

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، حقيقة إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال، المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر، بعد تعرض كيتا بالدي، لاعب أسود التيرانجا، للإيقاف لمدة 3 شهور.

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الساعات الماضية مع مسئوولي إنبي من أجل ضم مصطفى شلبي، الجناح الأيسرللفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على نادي إيلكت سبورت التشادي، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

تأهل نادي الاتحاد المنستيري إلى دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على نظيره الجيش الرواندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في إطار دور الـ 64.



أكد محمد صديق لاعب الأهلي والزمالك الأسبق أفضلية المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا على مواطنه مانويل جوزيه، مشددًا على تقاضي أحمد سيد زيزو مقابل مادي كبير، كما أن المقارنة بين لاعبي جيله، والجيل الحالي ظالمة للأخير.