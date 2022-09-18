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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصروفات المدارس التجريبية .. قرار عاجل بإتاحة سدادها على 3 أقساط

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل مصروفات المدارس التجريبية (الرسمية والرسمية المتميزة للغات ) المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ونشرة المصروفات التي تصدر عن الادارة العامة للتوجيه المالي والاداري بالوزارة على 3 أقساط على النحو التالي :

  • قسط اول 50% يتم دفعه اول اكتوبر 2022
  • قسط ثاني 30 % يتم دفعه اول يناير 2023
  • قسط ثالث 20 % يتم دفعه اول مارس 2023

جاء ذلك في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 واستكمالا للجهود التي تنفذها الوزارة في سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة وتماشيا مع سياسة الدولة في التخفيف على كاهل أولياء أمور الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات والإدارات التعليمية التنبيه على مديري المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بهذه التعليمات.

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة لتبدأ 1 أكتوبر 2022 .

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتى يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

 

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:

  • بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني  السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
  • مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
  • أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.
  • تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
  • هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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وزارة التربية والتعليم المدارس المدارس التجريبية التعليم Jobs Education

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