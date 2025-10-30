منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال وديا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد “رجال” لمواجهة نظيره البرتغال، في مباراة ودية خلال معسكره بالبرتغال.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد معسكرًا إعداديًا في البرتغال يتخلله مواجهتين وديتين مع نظيره البرتغالي يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر، وذلك بهدف تجهيز اللاعبين للبطولات المقبلة وأبرزها بطولة أفريقيا.

وتقام مباراة مصر والبرتغال الودية اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة مدربه باسكوال قد استدعى لاعب الزمالك أكرم يسري بدلا من عمر كاستيلو لاعب الأهلي الذي غادر المعسكر نظرا لوفاة والده.