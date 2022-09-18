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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر بالحوار الوطني: الصناعات متناهية الصغر قامت عليها اقتصاديات دول كبيرة

المهندس بهاء ديمتري
المهندس بهاء ديمتري

قال المهندس بهاء ديمتري رئيس لجنة المعارض في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الموظفين في الشركات الصناعية المختلفة يأملون في أن يشعروا بما يتم تداوله من دعم الصناعات عبر زيادة حوافزهم.

 

 

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وأضاف "ديمتري"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة المصرية بضرورة العمل على تطوير الصناعة، وقام رئيس الوزراء بالتصديق على هذا الأمر وأصدر قرارات لها شرعية القوانين، ولكن وفي النهاية ومع بدء التنفيذ فتلك القرارات تتعثر.

 

واستطرد: "الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قامت عليها اقتصاديات دول كبيرة منها اليابان والصين، أحنا مش هنخترع العجلة تاني ونقول الصناعات الصغيرة مهمة أو مش مهمة، كما أن خفض قيمة العملة أمام الدولار مش شر، بدليل أن دولة أوروبية قامت بتخفيض قيمة عملتها من أجل خدمة الصناعة فيها ولم تنهار تلك الدولة".

 

وأوضح أن إدارة الأزمات بشكل اقتصادي بالتعاون مع الخبراء في الجهات التشريعية والتنفيذية بشكل جيد فسيعدو ذلك على الجميع بالفائدة، "الإدارة الذكية للموقف هي ما ستساعد على عبور كافة الأزمات التي تواجهها الصناعة المصرية، ويجب حماية المنتج المحلي بكافة المصانع العاملة في هذا المنتج".
 

مقرر بالحوار الوطني الصناعات متناهية الصغر الصناعات المهندس بهاء ديمتري لجنة المعارض غرفة الصناعات الهندسية

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