انطلاق موسم جديد من مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة اطلقت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر موسم حفلات الموسيقي العربية الجديد 2022 - 2023 على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور والتى تجملت بلافتة كامل العدد فى بداية قوية تعكس قدرة الابداع على جذب الجمهور حيث شهدت اولى الحفلات اقبالا ضخما بمختلف المسارح فى القاهرة والاسكندرية ودمنهور مما يؤكد مكانة هذا اللون الابداعى المميز فى الوجدان ويعكس قدرة المجتمع على انتقاء الفنون الجادة والراقية .

ويحمل الموسم الجديد للموسيقي العربية هذا العام عدد من المفاجات الفنية منها استحداث سلسلة حفلات بعنوان نجم الشهر وتستضيف كوكبة من المطربين المصريين والعرب الى جانب استمرار رسالة تقديم نوادر المؤلفات الموسيقية والغنائية والمورث الموسيقي المصري والعربي اضافة الى احياء العديد من المناسبات القومية والوطنية والمشاركات المحلية والدولية، بجانب احياء ذكري رموز واعلام الموسيقي والغناء بهدف تنشيط الذاكرة الابداعية لدي المجتمع لتظل منهجا واسلوبا فنيا يعبر عن الهوية ويحافظ على القيم والذوق العام .

وكانت فرقة التراث قد افتتحت موسمها على مسرح معهد الموسيقى العربية باعمال خالد الذكر سيد درويش ومحمود الشريف وتالق فى اداءها المطربين ياسر سليمان ، نهي حافظ ، أحمد محسن ، رضوى سعيد ، محمد شوقى ، حنان عصام ومازن دراز بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى .

كما احيت الاوبرا ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي والمطربة فايزة احمد فى حفلين انطلق بهما موسم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى واقيما على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومسرح اوبرا دمنهور وقادهما المايسترو ايهاب عبد الحميد وتغنى باعمالهما كل من محمد متولي ، شمس إبراهيم ، كريم زيدان ، ندى غالب ، دعاء رجب ، السيد وهب الله ، شروق شريف ، ياسر سعيد .

وبدات الفرقة القومية العربية للموسيقى موسمها الفنى بحفل على مسرح الجمهورية اقيم بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتضمن مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين اداها ببراعة ابراهيم رمضان ، مي حسن ، أحمد عادل ، سعيد عثمان ، ايناس عز الدين ، اشرف وليد ، هند النحاس وريم كمال .

وضمن خطط احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة والشباب وتخليدا لسيدة الغناء العربى ام كلثوم بدات اولى حلقات سلسة كلثوميات بمسرح معهد الموسيقى العربية حيث قاد المايسترو صلاح غباسى اولى حفلاتها هذا الموسم واحيته كل من غادة ادم ورحاب عمر .

كما احيا الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم اولى حفلات سلسلة نجم الشهر والتى جاءت فى بداية موسم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية واقيمت على المسرح الكبير بقيادة المايسترو احمد عامر ومشاركة المطربين أميرة أحمد ، مؤمن خليل ورحاب مطاوع وتضمنت مختارات من مؤلفات الطرب الخالدة واستعاد خلالها مدحت صالح اغاني زمن الفن الجميل ليقدمها الى جيل جديد من الجمهور الذى أكد ان الفن الحقيقي يظل باقياً في ذاكرة الشعوب .

كذلك افتتحت فرقة الإنشاد الدينى موسمها الفنى الجديد بسهرة روحانية قادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام على مسرح معهد الموسيقى العربية وتضمنت مجموعة من الأناشيد والإبتهالات الدينية اداها كل من إبراهيم فاروق ، حاتم زايد ، وائل سراج ، محمد عبد التواب ، بلال مختار ، فارس عبد العال ، محمد حسين صادق وسماح عباس .