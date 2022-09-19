إطلاق بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أطلقت محافظة الإسماعيلية البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

حيث تستعد محافظة الإسماعيلية لإنطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثاني و العشرين و الذي يحظى بأهمية بالغة لدى جموع المواطنين.





و تمت مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان المقرر عقده في الفترة من 25 و حتى 30 سبتمبر الجاري و تحديد أماكن العروض، إقامة الفِرق، و تجهيزات حفل الافتتاح و الختام، بجانب تحديد خط سير الديفيليه الخاص بالمهرجان يوم 24 من سبتمبر قبل موعد الافتتاح بيوم واحد.





و يُقام حفلي الافتتاح و الختام بقصر ثقافة الإسماعيلية و تضمنت أماكن العروض داخل المدينة مسارح (حديقة الشيخ زايد المسرح الصيفي لقصر الثقافة – نادي الدنڤاة – نادي الفيروز) بالإضافة إلى ثلاث مسارح خارجية بفايد و التل الكبير و القنطرة غرب.



و من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثانية و العشرين خلال الفترة من 25 – 30 سبتمبر الجاري، و تشارك فيه عدد من الفرق الأجنبية و المصرية المتميزة و من المتوقع أن تزيد عدد الفرق المشاركة عن 15 فرقة والذين تأكد حضورهم حتى الآن.



وفي نفس السياق، و تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يشارك لأول مرة في مشاركة خاصة فريق من ذوي الهمم بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.