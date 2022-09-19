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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أطلقت محافظة الإسماعيلية البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

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حيث تستعد محافظة الإسماعيلية لإنطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته  الثاني و العشرين و الذي يحظى بأهمية بالغة لدى جموع المواطنين. 

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و تمت مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان المقرر عقده في الفترة من 25 و حتى 30 سبتمبر الجاري و تحديد أماكن العروض، إقامة الفِرق، و تجهيزات حفل الافتتاح و الختام، بجانب تحديد خط سير الديفيليه الخاص بالمهرجان يوم 24 من سبتمبر قبل موعد الافتتاح بيوم واحد. 
 

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و يُقام حفلي الافتتاح و الختام بقصر ثقافة الإسماعيلية و تضمنت أماكن العروض داخل المدينة مسارح (حديقة الشيخ زايد المسرح الصيفي لقصر الثقافة – نادي الدنڤاة – نادي الفيروز)  بالإضافة إلى ثلاث مسارح خارجية بفايد و التل الكبير و القنطرة غرب.

و من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثانية و العشرين خلال الفترة من 25 – 30 سبتمبر الجاري، و تشارك فيه عدد من الفرق الأجنبية و المصرية المتميزة و من المتوقع أن تزيد عدد الفرق المشاركة عن 15 فرقة والذين تأكد حضورهم حتى الآن.

وفي نفس السياق، و تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يشارك لأول مرة في مشاركة خاصة فريق من ذوي الهمم بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

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