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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستمع إلى شكاوى المواطنين في جولة مفاجئة بالمنتزة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستمع إلى شكاوى المواطنين في جولة مفاجئة

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس ، بجولة مفاجئة بمنطقة سوق دربالة بنطاق حي المنتزة أول، وذلك استمرارًا للجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

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وخلال الجولة؛ استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة والتي جاءت على رأسها؛ وحدة صحية بالمنطقة، وأعمال الرصف لعدد من الشوارع، وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وتكثيف حملات القمامة. 

وعلى الفور؛ وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ببحث تلك الشكاوى ووضع الإجراءات العاجلة للتعامل معها وفقًا للأولويات والاحتياجات التي تخدم مصلحة المواطنين.

الاسكندرية منطقة سوق دربالة جولة مفاجئة حي المنتزه أول الخدمات المقدمة للمواطن الرصف

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