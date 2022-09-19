عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 19 سبتمر.. اكتشف ما يحمله تاريخ ميلادك لك من مفاجآت

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 19 سبتمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم

حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 19 سبتمبر فإن ذلك يعني أنه قد يكون لديك جدال مع الزملاء في المكتب. 

في مكان العمل ، تحتاج إلى تجنب مثل هذه الأشياء ، وإلا سيكون لها تأثير سيء على صورتك. يمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة للتعامل مع كبار العملاء اليوم.

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 : بدء عمل جديد

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 : تتعرض للإجهاد

 

نصيحة لمواليد 19 سبتمبر

 يعطي اليوم إشارة جيدة جدًا لتجار التجزئة. سيكون الوضع في حياتك الشخصية طبيعيًا. لا تتخذ أي قرار مهم يتعلق بالأسرة إلا بعد أخذ نصيحة كبار السن.

يعد التسرع ليس جيدًا. ستكون حالتك المالية أفضل من المعتاد. إذا كنت ترغب في شراء شيء ثمين لنفسك ، فهذه المرة ليست مناسبة لذلك. سيكون اليوم متوسطًا من حيث الصحة.

حظك اليوم توقعات الابراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج مواليد 19 سبتمبر الأبراج والفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

ترشيحاتنا

أحذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 19-9-2022

الإفتاء: موت أحد الزوجين أثناء العلاقة الجنسية من حسن الخاتمة

فتح باب التقديم| ننشر لائحة قيد نقابة الصحفيين

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

صور المايوه جابتلي فرص جواز.. ميريهان حسين ترد على منتقدي نشر إطلالاتها الجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

مواليد 19 سبتمر.. اكتشف ما يحمله تاريخ ميلادك لك من مفاجآت

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ