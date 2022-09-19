عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار نحو 54 ألف منزل ومقتل 136 شخصا جراء الفيضانات في السودان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، أن عدد القتلى في السودان جراء الفيضانات والانهيارات الطينية ارتفع إلى 136 قتيلا، إضافة إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.

وأوضح عبد الرحيم في بيان، أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء.

يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.

وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في أغسطس إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه حوالي 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.
 

بحث آفاق التعاون في المجالات الدينية بين مصر وجنوب السودان

السودان .. اتفاق على تولي المدنيين اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء

السودان الفيضانات المنازل الضحايا غرق الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

ترشيحاتنا

أحذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 19-9-2022

الإفتاء: موت أحد الزوجين أثناء العلاقة الجنسية من حسن الخاتمة

فتح باب التقديم| ننشر لائحة قيد نقابة الصحفيين

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

صور المايوه جابتلي فرص جواز.. ميريهان حسين ترد على منتقدي نشر إطلالاتها الجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

مواليد 19 سبتمر.. اكتشف ما يحمله تاريخ ميلادك لك من مفاجآت

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ