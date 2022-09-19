عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صمت ودموع.. آلاف البريطانيين يودعون الملكة إليزابيث في رحلتها الأخيرة

سيدة بريطانية تبكي
سيدة بريطانية تبكي على إليزابيث الثانية

من الممكن سماع صوت سقوط دبوس في الأرض وسط لندن، بعدما خيم الصمت مع بداية جنازة الملكة إليزابيث الثانية في ويستمنستر آبي.

بكاء وحضور مبكر

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ففي حين لا توجد شاشات عرض للجنازة بالشوارع، كان بإمكان مئات المعزين سماع البث الإذاعي لها من الراديو، فالحشود تقف بلا حراك خافضين الرأس مذرفين الدموع في وداع الملكة.

وشوهد المشيعون يصطفون على طول الطريق وهم يمسحون دموعهم ويواسون بعضهم البعض بينما بدأت جنازة الملكة إليزابيث الثانية صباح الاثنين.

كما وقف عشرات الآلاف من المواطنين يصطفون في الشوارع لرؤية موكب نعش الملكة إليزابيث يمر من قاعة ويستمنستر إلى كنيسة ويستمنستر آبي، حيث كان يسير الملك تشارلز خلف التابوت وكذلك أولادها الآخرون والأمراء ويليام وهاري.

وأكد مجلس المدينة في لندن أن جميع مناطق المشاهدة العامة لموكب جنازة الملكة ممتلئة، ولا يسمح بدخول مواطنين جدد.

وشوهد الآلاف من المعزين حاضرين من وقت مبكر بينما على الجانب الآخر من الحواجز، اصطف ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي على طول الطريق العام الذي يربط القصر بـقوس ولينجتون.

ووفقَا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صفق عشرات الآلاف من المواطنين خلال مرور الملك تشارلز وأبنائه الأمراء ويليام وهاري، حيث كانوا يشقون طريقهم إلى وستمنستر آبي لحضور جنازة الملكة.

الرحلة الأخيرة إلى كنيسة سانت جورج

ومن المقرر أن تنتهي رحلة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الأخيرة اليوم عصرًا إلى مثواها الأخير في كنيسة سانت جورج حيث سيصطف جنود من فوج الخيالة، بينما يُحمل إلى الداخل.

وتعد هذه أول جنازة رسمية تشهدها البلاد، منذ وفاة السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في عام 1965. 

وتم الاستعانة بأكثر من 10 آلاف ضابط شرطة وموظف للمشاركة في تأمين الجنازة. ويشارك في تأمين الحدث كل القوى الموجودة في المملكة المتحدة، بما في ذلك دائرة شرطة أيرلندا الشمالية.

وحضر عدد كبير من رؤساء وقادة العالم ومن جميع ألوان الطيف السياسي مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته وجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين، على رأسهم رئيسة وزراء بريطانيا الحالية ليز تراس.

الملكة إليزابيث الثانية الملكة إليزابيث صحيفة ديلي ميل البريطانية البريطانيين لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ضرة بوسى تثير الجدل على حمام السباحة.. والجمهور: انتى كيادة

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري ؟.. اعرف الحقيقة كاملة

ترشيحاتنا

إنهاء الاحتلال الاسرائيلي على رأس أولويات لقاء أبو الغيط بكيروشي في نيويورك

غدا .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للعام 2022-2023

توتر علاقة بوتين ووزارة الدفاع | روسيا تجنّد المرتزقة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

العاصمة الإدارية تجهز لإقامة حفلات فنية ترويجية للتسويق للمشروعات القومية

تسهيلات لكبار السن والحالات الإنسانية بالجوازات

صفعة علي وجه الجماعة الإرهابية .. الأعلي لمسلمي المانيا يطرد الإخوان ويجرد الزيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفورمال.. ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها | شاهد

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

20 كارثة تهدد المصابين بـ السمنة .. أبرزها الوفاة المبكرة والكلى

تدريبات اللياقة.. سر جمال جسد ميريهان حسين| شاهد

فيديو

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ