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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

أمين منتدى غاز شرق المتوسط: مصر بوابة عبور الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي

أمين عام منتدى غاز
أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط يستقبل عضو البرلمان الأوروبي

استقبل أسامة مبارز - أمين عام منتدى غاز الشرق المتوسط النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وانطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبي وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطي الدولي بحزب الشعب الأوروبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو وفد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

وأكد مبارز ، على تعاظم دور مصر فى الآونة الأخيرة بمجال الطاقة وخاصة بعد أزمة روسيا وأوكرانيا حيث أصبحت مصر بوابة عبور الغاز وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى مدى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم ٧ دول متوسطية وانضمام دولة الإمارات بصفة مراقب.

وأوضح الأمين العام، أن المنتدى مقره القاهرة وأنه يحمل الصفة الرسمية للتمثيل فى المحافل الدولية، هذا وقد أشار إلى أن المنتدى سيعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

وأشاد لوبيز، بالدور المؤثر الذي يقوم به منتدى غاز شرق المتوسط على المستوى الاقليمي، كما أكد على أهمية دور مصر الآن فى تأمين وصول الطاقة وتوريد الغاز لدول الاتحاد الأوروبي فى ظل أزمة الغاز التى ستواجهها دول الاتحاد الأوروبي فى فصل الشتاء القادم.

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أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز الشرق المتوسط النائب طارق رضوان عضو البرلمان الأوروبي انطونيو لوبيز استوريز وايت

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