ميستاهلش الفلوس.. أعطال تواجه هاتف iPhone 14 وكاميرا بايظة

يتهافت معظم الأشخاص حول العالم لشراء هواتف iPhone الجديدة التي تم الإعلان عنها منذ حوالي ما يقرب من أسبوعين ، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الهواتف الجديدة إلا أنه يواجه المستخدمون الذين اشتروا هاتف شركة آبل Apple الأحدث iPhone 14 Pro أو Pro Max الجديد مشكلة.

بحسب موقع "ذا فيرج" التقني، يشعر المستخدمون بحركة غريبة في عدسة الكاميرا يصعب السيطرة عليها ، ونشر بعض المستخدمين شكاوى تخص هاتفي iPhone 14 Pro و Pro Max لاحظوا فيها أن الكاميرا تهتز وتحدث صوت ضجيج مزعج، وذلك عند فتح الكاميرا على تطبيق تابع لجهة خارجية، مثل إنستجرام أو سناب شات أو تيك توك.

أعطال جمة تصيب هواتف 14 iPhone

حتى الآن ، لا يبدو أن الخطأ البرمجي يؤثر على تطبيق الكاميرا الخاص بـهاتف iPhone ، مما قد يعني أن المشكلة تتعلق ببرنامج تطبيقات الجهة الخارجية بدلاً من هواتف آبل الجديدة، ويمكن تحتاج التطبيقات التالية إنستجرام و سناب شات و تيك توك إلى تفعيل تحديث خاص بـ iPhone 14 Pro.

ومع ذلك ، غير معروف جتى الآن نوع الضرر (إن وجد) الذي يلحق بالكاميرا نفسها في هواتف آبل الجديدة ، وهو أمر مخيف بعض الشيء عند الحديث عن هاتف بقيمة 1000 دولار أو أكثر.

وتواصلت منصة ذا فيرج بالفعل مع آبل لمعرفة ما إذا كانت على علم بالمشكلة وسألت أيضًا إنستجرام و سناب شات و تيك توك إذا كانوا يعملون على تحديث محتمل لإصلاح ذلك.