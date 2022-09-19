إزالة 40 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة ٣٣ حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة والتي شملت إزالة تعديات على المجارى المائية ولاية الري بإجمالي ٢٩ حالة تعد على مساحة ٤٨٦٦م .



كما تمت إزالة ٣ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الكداية علي مساحة ٤٣٠م إلي جانب إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقرية الخرمان على مساحة ١٥٠م .

واطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة الصف في إزالة حوائط بالبلوك الأبيض وسقف خرساني على مساحة ٥٠م بقرية عرب القميعي بالإضافة إلى إزالة في المهد لحالتين عبارة عن حوائط بالطوب البلوك علي مساحة ٨٠ م و ٣٠ م٢ بقرية أسكر وإزالة مبني من الطوب الاسمنتي على مساحة ٧٠م٢ بقرية الودي وجميعهم ولاية هيئة التعمير والإصلاح الزراعي .

وشملت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة مبني مخالف من الطوب الاحمر وسقف خرساني علي مساحة ١٥٠م٢ وإزالة مبني من الطوب الاسمنتي داخل مصنع طوب علي مساحة ٧٠ م٢ ولاية الاصلاح الزراعي كما تم إزالة مزرعه مقامه بالمخالفة علي مساحه ٥٠٠م بقرية القبابات ولايه هيئة الاصلاح الزراعي.



وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحة ١٢٠ م٢ بطريق الحبس بقرية الوادي وإزالة اسوار وأعمدة خرسانية داخل منشأة مخالفة بمنطقة سلطان .

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات .

