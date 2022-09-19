الحقوا اشتروا| خسارة فادحة لـ الذهب أمام الدولار اليوم الأثنين.. تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأثنين، بعد أن استعاد الدولار قوته في السوق، وارتفع بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الجاري.
أسعار الذهب اليوم في مصر
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1115 جنيها
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1274 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8920 جنيهات.
وعن سر انهيار أسعار الذهب عالميا، فسجلت أدنى مستوى في شهرين، بفعل الارتفاع المستمر فى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.
وانهار الذهب بعد أن استعاد الدولار قوته من جديد بعد بيانات أمريكية إيجابية أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ينتظر العالم الأربعاء المقبل على أحر من الجمر لمعرفة قرار الفيدرالي حيث من المتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس وهناك احتمالية أن تصل 100 نقطة أساسي.
سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 19-9-2022
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.44 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.20 جنيه للبيع و22.10 جنيه للشراء.