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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا| خسارة فادحة لـ الذهب أمام الدولار اليوم الأثنين.. تفاصيل

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار  الذهب اليوم الأثنين، بعد أن استعاد  الدولار قوته في السوق، وارتفع بشكل ملحوظ على مدار الأسبوع الجاري.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1115 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1274 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8920 جنيهات.

الذهب

 

وعن سر انهيار أسعار الذهب عالميا، فسجلت أدنى مستوى في شهرين، بفعل الارتفاع المستمر فى عائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

 

وانهار الذهب بعد أن استعاد الدولار قوته من جديد بعد بيانات أمريكية إيجابية أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ينتظر العالم الأربعاء المقبل على أحر من الجمر لمعرفة قرار الفيدرالي  حيث من المتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس وهناك احتمالية أن تصل 100 نقطة أساسي.

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 19-9-2022 

 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.44 جنيه للبيع، و19.37 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 19.48 جنيه للبيع و19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.20 جنيه للبيع و22.10 جنيه للشراء.

 

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