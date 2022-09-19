بدء تسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية بمشروع مدينة الورود بالطائف

أعلن برنامج سكني السعودية، بدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع مدينة الورود، حيث تم تسليم أكثر من 100 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من المشروع الواقع شمال الطائف، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، مؤكداً أن العمل قائم على تسليم بقية الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت.

ويأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويُنفذ مشروع مدينة الورود بتحالف كُبرى الشركات الوطنية والعالمية تحت مظلة برنامج الإسكان، وبإشراف من الوطنية للإسكان -الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان-، لتلبية حاجة المواطنين في محافظة الطائف نحو تملك المسكن الأول.

ويقع مشروع مدينة الورود على أحد أهم الطرق الرئيسية القادمة من مكة المكرمة (طريق السيل)، داخل النطاق العمراني للأحياء الجديدة في مدينة الطائف، ويتضمن المشروع فللاً سكنية منفصلة بمساحات متنوعة، يتوسطها مركز ترفيهي تجاري، و19 مرفقاً تعليمياً، و32 مسجداً، و13 جامعاً، و6 مرافق صحية، إضافةً إلى عدد من الحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية.

ويحتوي المشروع بعد اكتماله، على ممرات مشاه وحدائق ونوافير وجلسات ومسابح ونوادي ومطاعم ومقاهي، إضافةً إلى وجود متنزه جبلي مميز مغطى بالأشجار والورود ومنطقة ألعاب للأطفال ومناطق البازارات والمهرجانات، كما تم تخصيص مساحات بأكثر من نصف مليون م2 للمحلات التجارية والمولات، ما يجعل المشروع واجهة تجارية في محافظة الطائف.

يُذكر أن برنامج "سكني" يعمل على توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - في زيادة نسب تملك الأسر السعودية، واستمرار لضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين.