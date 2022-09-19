تعليم الغربية: لجان لمتابعة 165 مدرسة لبيان جاهزيتها استعدادا للعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن متابعة 165 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وكشف وكيل التعليم بالغربية أن المتابعة استهدفت متابعة 19 مدرسة بإدارة شرق طنطا، 14 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 14 مدرسة بإدارة شرق المحلة، 14 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 19 مدرسة بإدارة سمنود، 14 مدرسة بإدارة زفتى، 15 مدرسة بإدارة السنطة، 16 مدرسة بإدارة بسيون، 28 مدرسة بإدارة قطور، 12 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.



وتتم المتابعات اليومية بجميع الإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة، لتغطية جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.

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