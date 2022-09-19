طردتها عشان ايديها طويلة وطعنتني..مالكة شركة تكشف تفاصيل مصرع خادمتها الأجنبية بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمصرع خادمة أجنبية الجنسية عقب سقوطها من الطابق العاشر بمنطقة الوراق حيث تبين أنها حاولت الهرب عقب طعنها مالكة الشقة بعد مشاجرة بينهما فسقطت لتلقى مصرعها في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة اثر سقوطها من علو بمنطقة الوراق، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص ملابسات البلاغ.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفتاة تعمل خادمة في العشرينات من عمرها وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وأنها كانت تعمل لدى مالكة شركة منذ فترة وتركت العمل لديها ثم عادت إليها مرة أخرى منذ يومين عن طريق مكتب تخديم وفي يوم الواقعة فوجئ الجيران بصرخات الفتاة وصوت ارتطام قوي شاهدوها بعده غارقة في دمائها أسفل العقار.

وأضافت التحريات من خلال المناقشات الأولية للجيران بنشوب مشاجرة بين الخادمة ومالكة الشقة وأعقب ذلك سقوط الخادمة من الشرفة، تم التحفظ على مالكة الشقة في المستشفى بعدما تبين إصابتها بعدة طعنات وجروح قطعية لاستجوابها وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وتم نقل جثة الخادمة إلى مشرحة المستشفى.

شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى قاده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لكشف ملابسات وحقيقة الواقعة وكشفت تحريات فريق البحث عن عدم وجود شبهة جنائية حيث تبين من خلال استجواب مالكة الشقة بعدما أفاد الأطباء بسماح حالتها الصحية لسماع أقوالها أن الخادمة عادت إلى عملها مرة أخرى لدى مالكة الشقة بعد فترة من تركه إلا أن الأخيرة واجهتها بما وصل إليها من معلومات أنها طردت من عدد من الشقق مسبقا بسبب السرقة.

وذكرت مالكة الشقة في أقوالها أنها علمت من مكتب التخديم أن تلك الفتاة سيئة السمعة فيما يخص استيلائها على متعلقات الشقق التي تعمل بها "أيديها طويلة" فطلبت منها مغادرة المنزل وأمهلتها حتى الصباح إلا أن الخادمة افتعلت معها مشاجرة وتبادلا كلاهما الضرب بالأيدي حتى استلت الخادمة سكين وتعدت به على مالكة الشقة وأصابتها بعدة طعنات في اليد والذارع والظهر ما دفعها للاختباء داخل إحدى الغرف والاستغاثة بزوجها الذي كان أسفل العقار فأسرع صاعدا للشقة وطرق الباب عدة مرات ما أثار فزع الخادمة فهرعت تجاه الشرفة محاولة الهرب إلا أنها اختل توازنها لتسقط من أعلى جثة هامدة.

تلقت مالكة الشقة العلاج اللازم وغادرت المستشفى خاصة أن إصاباتها طفيفة وسطحية وصرفتها النيابة دون اتهام بعدما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأن الخادمة سقطت أثناء محاولتها الهرب ولم تتسبب مالكة الشقة أو زوجها في مقتلها.