بفيديو طريف.. محمد أنور يمازح هنا الزاهد: أسلوب جديد للشحاتة

شارك الفنان محمد أنور، مقطع فيديو طريف، برفقة الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أنور مؤدياً اغنية لجورچ وسوف بطريقته، ولاق الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر السوشيال ميديا.

أحدث أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني،.

وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.https://www.instagram.com/reel/Cisg7faqMyi/?igshid=YzA2ZDJiZGQ=