أحدث صيحات الموضة..ملابس رجالية بتوقيع كيم جونز من ديور العالمية أمام الأهرامات

للمرة الاولى يستعد مصمم الأزياء البريطاني “كيم جونز” لعرض أحدث مجموعة ازياء من تصميمه عن دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور، أمام الأهرامات في مصر .

عرض أزياء أمام الأهرامات

كشف موقع “wwd” للأزياء والموضة ان مصمم الأزياء كيم جونز، سيعرض مجموعته للازياء الرجالية لفصل الخريف 2023 في مصر.

سُيقام العرض في 3 ديسمبر، في مقدمة أهرامات الجيزة، ليكون بذلك أحدث وجهة مدرجة في البيت الفرنسي، حيث سيحتفل بشغفه الدائم بالأزياء والسفر.

بالنسبة لجونز، الذي أمضى سنوات طفولته في بوتسوانا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا وغانا ، سيكرم العرض ارتباطه الطويل بالقارة السمراء.

أزياء رجالية للخريف

يتسم جونز صاحب المسيرة الرحالة بحبه للتصميمات الرجالية، وشغفه بتنظيم عرض مجموعة الازياء الرجالية للخريف في بلد جديد كل عام.

وفي العام الماضي استمر في حملته بتقديم كل مجموعة خريفية للرجال في بلد جديد بعد توقف عام، بسبب تأثير كوفيد-19، من خلال عرض في لندن.

اما عن المصمم الذي يحمل اسم مجموعة كريستيان ديور نفسها، يتسم باستراتيجية اتبعها للتوجه العالمي، خاصة أن هذا البيت للأزياء كان يدير 8 شركات و16 شركة تابعة، وتوظيف 1700 موظف من خمس قارات في أقل من عقد بعد إطلاقها.

سبق أن عرضت مجموعة ديور مجموعات سابقا في إسبانيا والصين واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن عرض جونز القادم قبل الخريف سيكون عرضه الافتتاحي في مصر.

حب الأزياء والحيوانات

يواصل جونز، ابن عالم الهيدرولوجيا، رحلته في السفر حول العالم لزيادة الإلهام ورؤية الحيوانات النادرة والغريبة في بيئاتها الحقيقية، نظرا لاهتمامه أيضآ بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وستكون هذه هي المرة الاولى التي تقيم فيها ديور عرضا في مصر، بعد مجموعة من العروض في إيطاليا واليونان وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مدار السنوات الاخيرة.