عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحدث صيحات الموضة..ملابس رجالية بتوقيع كيم جونز من ديور العالمية أمام الأهرامات

عرض أزياء من ديور
عرض أزياء من ديور

للمرة الاولى يستعد مصمم الأزياء البريطاني “كيم جونز” لعرض أحدث مجموعة ازياء من تصميمه عن دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور، أمام الأهرامات في مصر .

عرض أزياء أمام الأهرامات

كشف موقع “wwd” للأزياء والموضة ان مصمم الأزياء كيم جونز، سيعرض مجموعته للازياء الرجالية لفصل الخريف 2023 في مصر.

txt

في مشهد مذهل.. مغامر يحلق فوق أهرامات مصر.. فيديو

txt

زاهي حواس يلقي محاضرتين بالولايات المتحدة ويوقع كتابه عن أهرامات الجيزة

سُيقام العرض في 3 ديسمبر، في مقدمة أهرامات الجيزة، ليكون بذلك أحدث وجهة مدرجة في البيت الفرنسي، حيث سيحتفل بشغفه الدائم بالأزياء والسفر.

بالنسبة لجونز، الذي أمضى سنوات طفولته في بوتسوانا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا وغانا ، سيكرم العرض ارتباطه الطويل بالقارة السمراء.

أزياء رجالية للخريف

يتسم جونز صاحب المسيرة الرحالة بحبه للتصميمات الرجالية، وشغفه بتنظيم عرض مجموعة الازياء الرجالية للخريف في بلد جديد كل عام.

وفي العام الماضي استمر في حملته بتقديم كل مجموعة خريفية للرجال في بلد جديد بعد توقف عام، بسبب تأثير كوفيد-19، من خلال عرض في لندن.

اما عن المصمم الذي يحمل اسم مجموعة كريستيان ديور نفسها، يتسم باستراتيجية اتبعها للتوجه العالمي، خاصة أن هذا البيت للأزياء كان يدير 8 شركات و16 شركة تابعة، وتوظيف 1700 موظف من خمس قارات في أقل من عقد بعد إطلاقها.

سبق أن عرضت مجموعة ديور مجموعات سابقا في إسبانيا والصين واليونان وإيطاليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن عرض جونز القادم قبل الخريف سيكون عرضه الافتتاحي في مصر.

حب الأزياء والحيوانات

يواصل جونز، ابن عالم الهيدرولوجيا، رحلته في السفر حول العالم لزيادة الإلهام ورؤية الحيوانات النادرة والغريبة في بيئاتها الحقيقية، نظرا لاهتمامه أيضآ بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وستكون هذه هي المرة الاولى التي تقيم فيها ديور عرضا في مصر، بعد مجموعة من العروض في إيطاليا واليونان وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مدار السنوات الاخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

شكري يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند لدعم أجندة التنمية والمناخ

تامر أمين: إليزابيث الثانية نالت الاحترام والتقدير في جنازتها

سيراميكا كليوباترا يضم محمد عادل من الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

أحمد موسى: مصر في وضع آمن رغم الأزمة الاقتصادية

أحدث صيحات الموضة..ملابس رجالية بتوقيع كيم جونز من ديور العالمية أمام الأهرامات

كيليان امبابي أول المتضررين..بول بوجبا يستعين بالساحر أفريقي للإيقاع بزملائه في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

ببدلة ستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سد نفسها عن الرجالة.. طليق رضوي الشربيني يشعل السوشيال ميديا

بعد شائعات الانفصال .. أحدث إطلالة لزوجة تامر حسني | شاهد

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ