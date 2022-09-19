إنعام محمد علي: لا مجاملات في مهرجان القاهرة للدراما

أكدت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، أن مهرجان القاهرة للدراما تأخر كثيرا لأن الدراما المصرية مظلومة على مستوى المهرجانات.

وقالت إنعام محمد علي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدراما تشكل عقل ووجدان المشاهد بشكل كبير ".

مهرجان القاهرة للدراما

وأكملت إنعام محمد علي:" مهرجان القاهرة للدراما يعيد إحياء المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون ".

ولفت إنعام محمد علي :" 27 عمل درامي مشاركين في مهرجان القاهرة للدراما"، مضيفة:" لجنة التحكيم تميزت بالشفافية التامة في التقييم، ولا وجود للمجاملات ".