ليبيا .. حفتر يدعو الشعب إلى الانتفاضة لتغيير الواقع المرير

دعا القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الشعب في ليبيا، إلى الخروج للشارع والانتفاضة ضد فشل الطبقة السياسية الحالية، من أجل تغيير واقع بلادهم وحسم الأمور لصالحهم.

وقال حفتر في كلمة خلال زيارته منطقة "غات" إن "الشعب الليبي يحتاج اليوم إلى تغيير الواقع المرير ولم يبق له سوى خيار الانتفاضة".

وأكد أن الجيش الليبي مستعد للوقوف مع الشعب إذا قرّر الانتفاضة، داعيا الشعب بكل مكوناته إلى الاستعداد لحسم الأمور لصالحه.

واعتبر حفتر أن ليبيا "تقف أمام طريقين، إما طريق المستقبل الزاهر وإما الانزلاق نحو الهاوية".

كما دعا الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولية التغيير "لأنه سيد السلطات ومصدرها وهو صانع الحاضر والمستقبل"، لافتا إلى ضرورة "توحيد صفوفنا لإزاحة كافة العقبات أمام تقدمنا، جيشا وشعبا وبيد واحدة".

وشدد حفتر على أن "لاعتماد على طبقة سياسية أو تدخل أجنبي لتحقيق التغيير يكرّس حالة التردي والفوضى والانقسام السياسي".

وأوضح أنه لم يبق أمام الشعب إلا أن يتحمل مسؤولية نفسه بلا نيابة لتحقيق التغيير المنشود.

وانتقد حفتر طريقة تعاطي الأطراف السياسية مع أزمة ليبيا، متهما إياهم بإدخال البلاد في نفق مظلم، مطالبا القوى المدنية بتوحيد الصفوف.

كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل في وقت سابق الاثنين إلى مدينة غات في زيارة استجابة لدعوات أهالي المدينة.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الجنوب الليبي تهميشا متزايدا من السلطات المركزية، ونشاطا متزايدا لفلول من تنظيم داعش الإرهابي.