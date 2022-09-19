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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان عن مقالب رامز جلال: الفلوس جاية بشرط تكون من حاجة حلوة

رامز جلال
رامز جلال

قالت الفنانة نورهان، إنها توافق على الظهور مع رامز جلال فى برنامج المقالب، بشرط ألا يحمل أي إساءة.

 

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وأضافت نورهان، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها على علاقة صداقة بـ رامز جلال قبل عمل أدوار المقالب، ولكن الحمد لله لم تتعرض لـ مقالب رامز.

ودخلت نورهان فى حالة ضحك على سؤال المذيعة: "الكل بيوافق عشان الفلوس بتكون حلوة، وكتيره، وأكدت أنها لم تتعرض لهذا الموقف".

وتابعت: "الحمد لله يارب ما اشوف، والفلوس جاية بس تكون من حاجة حلوة، مش مقلب".

 

 

 يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" الأخير الذى عرض فى رمضان الماضى تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

 

 

الفنانة نورهان نورهان رامز جلال المقالب أدوار المقالب

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