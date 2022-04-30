رامز جلال ساخرا من فريدة سيف النصر: نجمة تربت على البطارخ

حلت اليوم الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة علي برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي رامز موفي ستار ، والذي يذاع علي قناه mbc مصر .

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه حلقة برنامجه رامز موفي ستار من الفنانة فريدة سيف النصر، قائلًا: "تحفة من الزمن القديم، ونجمة من الوزن الثقيل، تربت على البطارخ، معانا أيقونة الإغراء والديناصور العائد فريدة سيف النصر".



وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.