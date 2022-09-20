علاء إبراهيم: صفقات الأهلى مش سوبر.. وأتمنى نجاح اللاعب البرازيلي.. فيديو

قال علاء إبراهيم، مهاجم النادي الأهلي السابق، إن الفارس الحمر لم يدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي بصفقات سوبر.

وأضاف علاء إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي لم يبرم صفقات سوبر هذا الموسم خاصة وان هذا هو المتاح حاليا في الدوري الممتاز.

وأكمل:" التجربة اللاتينية في الأهلي لم تحقق أى نجاح، ولكني أتمنى أن يحقق البرازيلي برونو سافيو، هذه المرة، ويعوض الإخفاق الذي حدث في المرات السابقة".

لجنة التخطيط بالأهلي توصي برحيل نجم الفريق الأول

أكد الإعلامي محمد فاروق أن لجنة التخطيط بـ النادي الأهلي برئاسة محسن صالح أوصت برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأضاف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"جاءت رغبة لجنة التخطيط في رحيل شادي رضوان عن فريق الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي البنك الأهلي في الموسم الماضي، على الرغم من أنه اللاعبين البارزين في قطاع الناشئين؛ وذلك بسبب عدم مشاركته مع البنك الأهلي طوال الإعارة سوى على فترات متباعدة".

وتابع:" استقر مسؤولو النادي الأهلي على حسم مصير شادي رضوان خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحالة الملف للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، سواء إذا كان سيقرر الإبقاء عليه واستمراره مع الفريق أو النظر للعروض المقدمة للتعاقد معه".

يدرس مسؤولو النادي الأهلي زف بشرى سارة لجماهير النادي خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلي يدرسون السماح لعدد من جماهير القلعة الحمراء حضور مباريات الفريق الثلاثة الودية بداية من يوم الأربعاء المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" يهدف مسؤولو النادي الأهلي من حضور جماهير الفريق الأحمر للمباريات الودية الثلاثة الشد من أزر اللاعبين ومساندة السويسري كولر في مهمته مع القلعة الحمراء وتشجيع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق".

وواصل حديثه:" من المنتظر السماح لعدد محدود من جماهير النادي الأهلي لحضور المباريات الودية بداية من مباراة بتروجيت يوم الأربعاء المقبل".