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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي.. صفقة جديدة في مران الفريق وانتهاء أزمة كهربا

الاهلي
الاهلي

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي   الأهلي على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-

صفقة جديدة تظهر في مران الأهلي .. صور

أخبار النادي الأهلي …انتظم شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران أبناء الرداء الأحمر صباح اليوم.

عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام بيرسي تاو في تدريبات الأهلي

أخبار النادي الأهلي …أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني  المخصص له قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

بتأكيد من طبيب الفريق .. اِعرف موعد انتظام كوكا في تدريبات الأهلي

أخبار النادي الأهلي …أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، بات في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي …كشف مجدى عبد الغنى نجم النادي الأهلي السابق عن التوصل لاتفاق بين محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الفريق، ومسئولو النادي الأهلي على دفع جزء كبير من قيمة عقده خلال الفترة الحالية على أن يقوم اللاعب بتسديد الغرامة الموقعة عليه لـ نادي الزمالك والتي تبلغ قيمتها مليوني 200 ألف دولار.

أفشة من مران الأهلي: الصمت صديق لا يخون

أخبار النادي الأهلي …شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي صوراً جديدة له من مران النادي الأهلي، في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مصطفى شلبي وحقيقة توقفها

أخبار النادي الأهلي …كشف نادي إنبي، اليوم الاثنين، عن آخر المستجدات المتعلقة بصفقة الانتقال المحتملة للاعب مصطفى شلبي إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أبو عبلة: شادي حسين يخضع لفحوصات طبية شاملة

أخبار النادي الأهلي …أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏شادي حسين لاعب الفريق خضع اليوم لفحوصات طبية شاملة اشتملت على إجراء أشعات ‏متعددة وتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافة لاعبي الفريق ‏للتحضير للموسم الجديد.‏

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أخبار النادي الأهلي.. صفقة جديدة في مران الفريق وانتهاء أزمة كهربا

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