إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مصطفى شلبي وحقيقة توقفها

كشف نادي إنبي، اليوم الاثنين، عن آخر المستجدات المتعلقة بصفقة الانتقال المحتملة للاعب مصطفى شلبي إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أكد أنه تم غلق باب المفاوضات مع إنبي للتعاقد مع مصطفى شلبي.

وقال شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"المقابل المادي سبب فشل انتقال مصطفى شلبي للأهلي. إذا فشلت الصفقة نهائيًا سيكون ذلك لأسباب فنية وليست مادية."

وأضاف:"الأرقام التي عُرضت من قبل الأهلي كانت قريبة للغاية من طلباتنا المادية، عرضنا إبرام صفقة تبادلية مع النادي، ولكن رواتب لاعبيه كبيرة ولا تتناسب مع قدراتنا المالية وسقف رواتبنا، لذا صرفنا النظر عن ذلك الاقتراح، وأصبحت الصفقة متعلقة بالمقابل المادي فقط."

وأردف:"أردنا التعاقد مع محمود متولي مقابل مصطفى شلبي، لكن راتبه كبير للغاية وسيسبب الكثير من المشاكل داخل غرفة ملابس الفريق، فصرفنا النظر عن ذلك رغم قدرتنا على تحمل راتبه، وهذا الأمر الذي يمنعنا من إبرام صفقات تبادلية مع الأهلي والزمالك وبيراميدز."

وأكمل قائلًا:" لم نغال في طلباتنا المادية مع الأهلي، الزمالك وفيوتشر وبيراميدز أبدوا اهتمامًا بضم اللاعب دون تقدمهم بأي عرض رسمي، فيما كان عرض الاهلي هو الوحيد الذي على مائدتنا."

وزاد:" تابعنا بعض الأخبار والتي تفيد بأن مدرب الأهلي رفض التعاقد مع مصطفى شلبي، وأن النادي أوقف المفاوضات، لكننا لم يتم إخطارنا بتوقف المفاوضات بخصوص اللاعب."