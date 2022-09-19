بتأكيد من طبيب الفريق .. اِعرف موعد انتظام كوكا في تدريبات الأهلي

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، بات في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يتحسن بدنيا وطبيا وأوشك على الانتهاء من المرحلة الأخيرة في التأهيل قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويؤدي الأهلي تدريبه المسائي عصر اليوم وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق الاتحاد المنستيري، التي تقام في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏