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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام بيرسي تاو في تدريبات الأهلي

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن بيرسي تاو يؤدي حاليا المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل والتدريب البدني  المخصص له قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأشار مدير الكرة إلى أن "تاو " تخلص من إصابته العضلية، ومن المقرر أن يبدأ تدريجيا خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامج بدني تمهيدا للانتظام في مران الأهلي الجماعي بعد أسبوع.

وكان بيرسي تاو قد بدأ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على فترتين صباحا ومساء  في إطار الاستعداد لمباراة الذهاب في دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الاتحاد المنستيري ،التي تقام في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر .

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

 

سيد عبد الحفيظ بيرسي تاو إصابته العضلية مران الأهلي الجماعي الأهلى

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